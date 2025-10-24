Чоловік, що помер у розподільчому пункті у Києві, сам "втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу" – заява ТЦК та СП та 71 ОЄБ ДШВ

Подільський ТЦК та СП у місті Києві та 71 окрема єгерська бригада ДШВ Збройних сил України дали спільне роз'яснення інциденту про нібито побиття військовозобов’язаного, згідно з ним чоловік при численних свідках сам "втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу", "фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно нього, наразі не встановлено.

Як повідомлялося, у Києві в розподільчому пункті чоловік впав на підлогу та помер. Поліція відкрила кримінальне провадження через смерть 43-річного чоловіка після падіння в розподільчому пункті Подільського району Києва.

"У відповідь на поширену інформацію щодо нібито побиття військовозобов’язаного надаємо публічне роз’яснення обставин подій. Зазначений громадянин дійсно був мобілізований Подільським ТЦК та СП 18 жовтня 2025 року. Після проходження всіх встановлених процедур 19 жовтня він був доставлений до розподільчого пункту та включений до складу команди для подальшого переміщення до 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України", - йдеться у спільній заяві у ТЦК та СП у місті Києві та 71 ОЄБ ДШВ у фейсбуці у п'ятницю

Повідомляється, що під час інформування представниками частини призовників про бригаду та майбутню службу "чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Це сталося на очах багатьох свідків — військовослужбовців та військовозобов’язаних. Постраждалий був негайно госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги".

Зазначається, що співробітники Подільського управління поліції, за результатами опитування у приміщеннях розподільчого пункту та в лікарні, попередньо встановили, що чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою. "Самого травмованого опитати не вдалося, оскільки на той час він перебував у комі. Загалом, були опитані більше десятка свідків з числа військових та цивільних осіб. Фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно вказаного військовозобов’язаного встановлено під час опитування не було", - наголошено у дописі.

Зазначається, що "натомість, військовослужбовець бригади ДШВ надав йому домедичну допомогу та викликав машину швидкої".

За інформацією представників військово-лікарської комісії, усі медичні фахівці під час огляду визнали військовозобов’язаного придатним до військової служби. Згідно з даними Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, всі лікарі, які проводили обстеження, також зазначили "придатний" без жодних діагнозів. Оскільки скарг на стан здоров’я від громадянина не надходило, його не направляли на дообстеження. Справа витребувана правоохоронними органами для детального розслідування обставин.

"Керівництво Подільського ТЦК та СП у місті Києві, а також представники бригади ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, максимально сприятимуть проведенню слідства, встановленню істини та з’ясуванню всіх обставин", - йдеться у документі.

"Ми висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним і близьким померлої людини. Це непоправна втрата, якої не має бути", - наголошено у дописі.

Наразі справа передана правоохоронним органам для детального розслідування.