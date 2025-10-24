Інтерфакс-Україна
Події
18:56 24.10.2025

Чоловік, що помер у розподільчому пункті у Києві, сам "втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу" – заява ТЦК та СП та 71 ОЄБ ДШВ

3 хв читати

Подільський ТЦК та СП у місті Києві та 71 окрема єгерська бригада ДШВ Збройних сил України дали спільне роз'яснення інциденту про нібито побиття військовозобов’язаного, згідно з ним чоловік при численних свідках сам "втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу", "фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно нього, наразі не встановлено.

Як повідомлялося, у Києві в розподільчому пункті чоловік впав на підлогу та помер. Поліція відкрила кримінальне провадження через смерть 43-річного чоловіка після падіння в розподільчому пункті Подільського району Києва.

"У відповідь на поширену інформацію щодо нібито побиття військовозобов’язаного надаємо публічне роз’яснення обставин подій. Зазначений громадянин дійсно був мобілізований Подільським ТЦК та СП 18 жовтня 2025 року. Після проходження всіх встановлених процедур 19 жовтня він був доставлений до розподільчого пункту та включений до складу команди для подальшого переміщення до 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України", - йдеться у спільній заяві у ТЦК та СП у місті Києві та 71 ОЄБ ДШВ у фейсбуці у п'ятницю

Повідомляється, що під час інформування представниками частини призовників про бригаду та майбутню службу "чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Це сталося на очах багатьох свідків — військовослужбовців та військовозобов’язаних. Постраждалий був негайно госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги".

Зазначається, що співробітники Подільського управління поліції, за результатами опитування у приміщеннях розподільчого пункту та в лікарні, попередньо встановили, що чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою. "Самого травмованого опитати не вдалося, оскільки на той час він перебував у комі. Загалом, були опитані більше десятка свідків з числа військових та цивільних осіб. Фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно вказаного військовозобов’язаного встановлено під час опитування не було", - наголошено у дописі.

Зазначається, що "натомість, військовослужбовець бригади ДШВ надав йому домедичну допомогу та викликав машину швидкої".

За інформацією представників військово-лікарської комісії, усі медичні фахівці під час огляду визнали військовозобов’язаного придатним до військової служби. Згідно з даними Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, всі лікарі, які проводили обстеження, також зазначили "придатний" без жодних діагнозів. Оскільки скарг на стан здоров’я від громадянина не надходило, його не направляли на дообстеження. Справа витребувана правоохоронними органами для детального розслідування обставин.

"Керівництво Подільського ТЦК та СП у місті Києві, а також представники бригади ДШВ, до якої мав приєднатися громадянин, максимально сприятимуть проведенню слідства, встановленню істини та з’ясуванню всіх обставин", - йдеться у документі.

"Ми висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним і близьким померлої людини. Це непоправна втрата, якої не має бути", - наголошено у дописі.

Наразі справа передана правоохоронним органам для детального розслідування.

Теги: #київ #дшв #тцк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:03 24.10.2025
Двоповерховий автобус вперше вийде на київський маршрут на вихідних в тестовому режимі

Двоповерховий автобус вперше вийде на київський маршрут на вихідних в тестовому режимі

14:47 24.10.2025
Поліція Києва розпочала розслідування смерті чоловіка в розподільчому пункті

Поліція Києва розпочала розслідування смерті чоловіка в розподільчому пункті

14:36 23.10.2025
Мережа лікарень з послугами ендопротезування у Києві тепер налічує 9 медзакладів

Мережа лікарень з послугами ендопротезування у Києві тепер налічує 9 медзакладів

13:51 23.10.2025
Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

Мер Києва попередив про найскладніший за всі роки війни опалювальний сезон і анонсував зміни в бюджеті міста

08:06 23.10.2025
Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

Семеро постраждалих через ворожу атаку Києва

00:29 23.10.2025
Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

Чотири людини постраждали в Києві внаслідок ворожої атаки дронів

00:20 23.10.2025
У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

У Києві дрон РФ влучив у синагогу - рабин Асман

23:31 22.10.2025
У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

21:47 22.10.2025
У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

20:12 22.10.2025
McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

ВАЖЛИВЕ

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

ОСТАННЄ

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Укроборонпром поглиблює співпрацю з Rheinmetall в ремонті бойових машин - гендиректор

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 4 тис. осіб – Мінрозвитку

Єрмак обговорив с генсекретарем з нацбезпеки Японії ситуацію на фронті та атаки РФ по цивільним та інфраструктурі

Третій армійський корпус цілком знищив механізовану колону окупантів біля Ставків під Лиманом

Проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця 2025 року - Стефанчук

Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично - Свириденко

Прокуратура уточнила кількість жертв атаки на Херсон – загинули дві жінки, а не три як повідомлялося раніше

Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

УЗ планує оголосити результатитендеру на вантажні електровози подвійного струму ще цього року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА