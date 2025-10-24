ДСНС: Із Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки з початку тижня евакуйовано 17 людей, серед них – одна дитина

Із прифронтових Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки (Донецька обл.) за період з 20 жовтня та станом на п'ятницю, 24 жовтня, евакуйовано 17 місцевих жителів, серед них одна дитина та одна маломобільна людина, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Донеччина: з початку тижня 17 мешканців, серед яких — одна дитина та одна маломобільна людина, вивезли із Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки рятувальники евакуаційної групи "Фенікс"", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, ці райони знаходяться під постійними обстрілами дронами та КАБами. Так, 21 жовтня у Костянтинівці через ворожі обстріли загинула цивільна людина, зафіксовані численні пошкодження житлової та цивільної інфраструктури. Лише за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 13 жовтня росіяни атакували ударними безпілотниками легкові автомобілі, внаслідок чого двоє людей загинули, ще троє дістали поранень. 11 жовтня, окупанти завдали авіаудару по території храму УПЦ (МП) в Костянтинівці, загинули двоє людей, четверо дістали поранень. Місцева влада постійно закликає до евакуації – прифронтові райони небезпечні, частина населених пунктів припадають під режим примусової евакуації.