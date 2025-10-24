Інтерфакс-Україна
Події
16:39 24.10.2025

ДСНС: Із Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки з початку тижня евакуйовано 17 людей, серед них – одна дитина

1 хв читати
ДСНС: Із Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки з початку тижня евакуйовано 17 людей, серед них – одна дитина
Фото: https://t.me/mvs_ukraine

Із прифронтових Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки (Донецька обл.) за період з 20 жовтня та станом на п'ятницю, 24 жовтня, евакуйовано 17 місцевих жителів, серед них одна дитина та одна маломобільна людина, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Донеччина: з початку тижня 17 мешканців, серед яких — одна дитина та одна маломобільна людина, вивезли із Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки рятувальники евакуаційної групи "Фенікс"", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

 

Як повідомлялося, ці райони знаходяться під постійними обстрілами дронами та КАБами. Так, 21 жовтня у Костянтинівці через ворожі обстріли загинула цивільна людина, зафіксовані численні пошкодження житлової та цивільної інфраструктури. Лише за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 13 жовтня росіяни атакували ударними безпілотниками легкові автомобілі, внаслідок чого двоє людей загинули, ще троє дістали поранень. 11 жовтня, окупанти завдали авіаудару по території храму УПЦ (МП) в Костянтинівці, загинули двоє людей, четверо дістали поранень. Місцева влада постійно закликає до евакуації – прифронтові райони небезпечні, частина населених пунктів припадають під режим примусової евакуації.

Теги: #донецька_область #дснс #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 24.10.2025
ЗСУ взяли під контроль с.Торське на Донеччині

ЗСУ взяли під контроль с.Торське на Донеччині

18:10 22.10.2025
У Харківській області тракторист постраждав внаслідок підриву ВНП - ДСНС

У Харківській області тракторист постраждав внаслідок підриву ВНП - ДСНС

18:13 18.10.2025
В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС

В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС

16:03 18.10.2025
У Харківській області поліцейські евакуювали літнє подружжя з-під обстрілів попри переслідування fpv-дрона

У Харківській області поліцейські евакуювали літнє подружжя з-під обстрілів попри переслідування fpv-дрона

13:42 18.10.2025
Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини - ОВА

Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини - ОВА

19:49 17.10.2025
Мобільні приймальні Офісу омбудсмена запрацювали в Павлограді, Лозовій та в пунктах евакуації

Мобільні приймальні Офісу омбудсмена запрацювали в Павлограді, Лозовій та в пунктах евакуації

11:25 16.10.2025
Росіяни обстріляли Донеччину, одна людина загинула, шістьох поранено – ОВА

Росіяни обстріляли Донеччину, одна людина загинула, шістьох поранено – ОВА

11:07 15.10.2025
Окупанти атакували пожежну частину на Донеччині – ДСНС

Окупанти атакували пожежну частину на Донеччині – ДСНС

17:29 14.10.2025
Рада оборони Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району

Рада оборони Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району

14:39 14.10.2025
З Дружківки на Донеччині "Білі янголи" евакуювали п’ятьох дітей, найменшому– два роки

З Дружківки на Донеччині "Білі янголи" евакуювали п’ятьох дітей, найменшому– два роки

ВАЖЛИВЕ

Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу - Свириденко

Росіяни вперше застосували КАБи на Одещині – ОВА

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Зеленський прибув до резиденції Стармера

Внаслідок підриву вибухового пристрою на пероні в Овручі загинуло 4 людини, ще 12 отримали поранення – Нацполіція

ОСТАННЄ

Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично - Свириденко

Прокуратура уточнила кількість жертв атаки на Херсон – загинули дві жінки, а не три як повідомлялося раніше

Україну запросили приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних чиновників – нардеп Іонушас

УЗ планує оголосити результатитендеру на вантажні електровози подвійного струму ще цього року

Ворог намагався атакувати потяг безпілотником на під'їзді до ст. Краматорськ – УЗ

Дані щодо інфляції у США за жовтень, імовірно, не вийдуть через шатдаун - Білий дім

Двоє людей шпиталізовані внаслідок вибуху невідомого пристрою у Харкові

Сибіга обговорив з міністром оборони Норвегії розвиток оборонного промислового співробітництва

Кількість поранених у Херсоні збільшилась до 25 - МВА

Бійці ГУР знищили російську ЗРК та два РЛС на окупованих територіях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА