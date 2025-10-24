Інтерфакс-Україна
Події
15:38 24.10.2025

До 10 зросла кількість постраждалих у Харкові

Станом на 15:25 п'ятниці кількість постраждалих у Харкові внаслідок ворожих авіаатаки зросла до 10.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у телеграм-каналі.

Раніше облпрокуратура повідомила, що внаслідок ворожої авіаатаки пошкоджено складські приміщення цивільних підприємств та транспортні засоби. Попередньо встановлено, що російська армія атакувала місто п’ятьма авіаційними боєприпасами, тип яких наразі встановлюється.

Теги: #харків #атака_рф #постраждалі #терехов

