08:34 24.10.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 120 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 120 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

Джерело: https://t.me/AFUStratCom/31589

