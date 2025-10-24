Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, двоє поранених – ОВА

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, унаслідок чого двоє людей дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, окупанти завдали 834 удари. Зокрема, зафіксовано шість авіаційних ударів по Григорівці, Гуляйполю, Новоуспенівці та Солодкому.

"582 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне", - інформує він у телеграм-каналі.

Крім того, чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню були здійснені по Степовому, Гуляйполю та Успенівці, а 242 артилерійських удари – по Приморському, Степовому, Гуляйполю, Оріхову, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Федоров зазначив, що надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/27433