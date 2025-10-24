Інтерфакс-Україна
07:05 24.10.2025

Окупанти за добу втратили 910 осіб та 128 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів, 1 танк, 34 артсистеми, 440 БПЛА, 5 бронемашин, а також 128 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п’ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.25, орієнтовно, склали особового складу – близько 1135080 (+910) осіб, танків – 11283 (+1), бойових броньованих машин – 23458 (+5), артилерійських систем – 33972 (+34), РСЗВ – 1526 (+1), засоби ППО – 1230 (+0), літаків – 428 (+0), гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 73826 (+440), крилаті ракети – 3880 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 65356 (+128), спеціальна техніка – 3981 (+0)", - вказано у повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BK66ZdxB9/

