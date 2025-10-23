Росія боїться правди, тому вона націлюється на тих, хто її розповідає, – Матернова

Фото: https://x.com/kmathernova/

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала вбивство Росією українських медійників з телеканалу Freedom Альони Грамової (Губанової) та Євгена Кармазіна в Краматорську Донецької області, заявивши, що "Росія боїться правди, тому вона націлюється на тих, хто її розповідає".

"Сьогодні російські війська вбили воєнного кореспондента Олену Губанову та оператора Євгена Кармазіна з телеканалу Freedom TV. Вони були серед тих відважних українських журналістів, які з першого дня повномасштабного вторгнення Росії вели репортажі з лінії фронту, показуючи світові правду про цю жорстоку війну. Росія боїться правди. Тому вона націлюється на тих, хто її розповідає", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Дипломатка наголосила, на тому що це вже не війна, це – тероризм.

"Росія бомбить школи, лікарні, електростанції — а тепер навіть дитячі садки, повні дітей. Вчора три керовані дрони завдали удару по українському дитячому садку. Місцю, яке має бути сповнене сміху, а не терору. Це не війна. Це тероризм", - написала вона.

Матернова зауважила, що партнери України реагують на російський терор.

"Сполучені Штати наклали нові санкції на дві великі російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл"… Європейський Союз сьогодні прийняв 19-й пакет санкцій, який вразив тіньовий нафтовий флот Росії, фінансові мережі, криптоканали та осіб, причетних до депортації українських дітей. А зараз у Брюсселі лідери ЄС обговорюють, як розблокувати доходи від заморожених російських активів, щоб Україна могла використовувати їх для оборони, зокрема для закупівлі зброї. Послання чітке: Ми не зупинимося, доки Росія не припинить вбивства і не відступить від України", - наголосила посланець ЄС.