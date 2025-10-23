Інтерфакс-Україна
Події
17:51 23.10.2025

Зеленський і Мерц обговорили посилення української ППО

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, щоб обговорити посилення української ППО та узгодити наступні спільні кроки, повідомляє пресслужба голови держави.

"Окрема увага – рішенням, які можуть зміцнити українську ППО. Президент подякував за вагомий внесок ФРН у захист життів українців. Лідери обговорили конкретні кроки та можливість Німеччини продовжити зміцнення української протиповітряної оборони", - зазначається в повідомленні.

Лідери також скоординували позиції перед зустріччю "Коаліції охочих", яка відбудеться в Лондоні. Зеленський наголосив на необхідності руху уперед для напрацювання гарантій безпеки Україні.

Крім того, в ході зустрічі президент розповів про наслідки цілеспрямованих російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

"Україна розраховує на лідерство Німеччини в забезпеченні енергетичної підтримки", - наголошується в повідомленні.

Сторони обговорили потреби в обладнанні для газової промисловості та коштах на імпорт газу.

Зеленський і Мерц також говорили про механізм, який дасть змогу використовувати заморожені російські активи на захист України. Глава держави відзначив важливість його підтримки з боку Німеччини.

Теги: #зеленський #мерц

