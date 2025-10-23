Зеленський і Мерц обговорили посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, щоб обговорити посилення української ППО та узгодити наступні спільні кроки, повідомляє пресслужба голови держави.

"Окрема увага – рішенням, які можуть зміцнити українську ППО. Президент подякував за вагомий внесок ФРН у захист життів українців. Лідери обговорили конкретні кроки та можливість Німеччини продовжити зміцнення української протиповітряної оборони", - зазначається в повідомленні.

Лідери також скоординували позиції перед зустріччю "Коаліції охочих", яка відбудеться в Лондоні. Зеленський наголосив на необхідності руху уперед для напрацювання гарантій безпеки Україні.

Крім того, в ході зустрічі президент розповів про наслідки цілеспрямованих російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

"Україна розраховує на лідерство Німеччини в забезпеченні енергетичної підтримки", - наголошується в повідомленні.

Сторони обговорили потреби в обладнанні для газової промисловості та коштах на імпорт газу.

Зеленський і Мерц також говорили про механізм, який дасть змогу використовувати заморожені російські активи на захист України. Глава держави відзначив важливість його підтримки з боку Німеччини.