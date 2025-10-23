Майже 140 тис. учасників скористаються програмою "Ветеранський спорт" у IV кв.-2025

Фото: Мінветеранів

У IV кварталі програмою "Ветеранський спорт" скористаються майже 140 тис. учасників, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Згідно з повідомленням відомства, серед них — понад 68 тис. ветеранів і ветеранок, які вже брали участь раніше, та 70 тис. нових заявок, отриманих лише за цей квартал.

"Це означає одне — ветеранський спорт справді потрібен і є дієвим інструментом для реабілітації, підтримки, відновлення та єднання спільноти", - наголоcили в міністерстві.

Як повідомлялося, 3 січня Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт із запровадження щоквартальної допомоги в 1,5 тис. грн на заняття спортом для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Подати заяву на отримання учасниками бойових дій щоквартально 1,5 тис. грн на оплату послуг спортивних клубів можна буде через застосунок "Дія".