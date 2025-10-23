Інтерфакс-Україна
Події
09:23 23.10.2025

Кабмін ліквідував 5 дорадчих органів уряду в сфері енергетики через втрату актуальності

1 хв читати
Кабінет міністрів України ліквідував п’ять консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів уряду 2015-2018 років в сфері енергетики, у звʼязку з втратою актуальності.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, ліквідовано: Міжвідомчу робочу групу з підготовки обʼєктів паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2015/16 року та його проходження; Міжвідомчу робочу групу з опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їх обʼєднань, юридичних осіб щодо надання послуг з електро-, тепло та газопостачання; Координаційний центр із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії; Робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій щодо розроблення умов конкурсу з визначення партнерів газотранспортної системи; Комісію з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях.

Як повідомлялося, 30 травня Кабінет міністрів створив штаб з підготовки до наступного опалювального сезону 2025/26 років.

Теги: #органи #уряд #ліквідація

