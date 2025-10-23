Інтерфакс-Україна
Події
08:34 23.10.2025

Рютте: Війна має зупинитися на поточних позиціях, необхідно тиснути на Росію для переговорів

1 хв читати
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що припинення вогню є першим кроком до завершення війни, та повинні зупинитися там, де вони є, а також, що потрібно всім чинити тиск на РФ для залучення її до переговорів.

"Приємно бути сьогодні у Вашингтоні, щоб поговорити про підтримку НАТО, щоб довести війну проти України до справедливого та тривалого кінця. Я вдячний президенту Трампу за його вирішальну роботу з припинення вбивств. Припинення вогню – це перший крок – вони повинні зупинитися там, де вони є. Україна готова, і важливо, щоб усі продовжували чинити тиск – через підтримку України, санкції, тіньовий флот тощо – щоб залучити Росію до столу переговорів", - написав він у соцмережі Х після спільної з Трампом пресконференції в Білому домі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін готовий до переговорів зараз.

