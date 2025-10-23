Трамп вважає, що Путін зараз готовий до переговорів

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін готовий до переговорів зараз.

"Я завжди відчував, що Путін хоче все, а не лише частину (України – ІФ-У). Гадаю, він готовий до переговорів зараз. Ми не хочемо, щоб він мав все", - сказав Трамп під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також Трамп сказав, що у нього з Путіним відбуваються "хороші розмови" щоразу коли вони спілкуються, але вони ні до чого не призводять.

Також він прокоментував запроваджені США санкції проти російських нафтових компаній ВАТ "Нафтова компанія "Роснєфть"" та ВАТ "Лукойл".

"Я відчув, що час настав. Ми довго чекали", - сказав він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0moOxFjwdn4