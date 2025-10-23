Інтерфакс-Україна
Події
05:46 23.10.2025

Понад 100 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

З початку доби середи на фронті відбулося 111 бойових зіткнення, найбільше ворог атакував на покровському напрямку, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 111 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувавши 28 ракет та скинувши 98 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 3337 дронів-камікадзе, здійснив 3311 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", - сказано в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки загарбників. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув 12 керованих авіаційних бомб та здійснив 145 обстрілів, дев’ять з реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи стримали шість атак ворога поблизу Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного, ще два боєзіткнення триває.

На куп’янському напрямку українські захисники відбивали три атаки ворога в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська, на даний час два боєзіткнення продовжуються.

На лиманському напрямку українські військові зупинили чотири штурмові дії загарбників поблизу населених пунктів Дробишеве та Дерилове.

На слов’янському напрямку противник вісім разів намагався наступати у районах Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.

На костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції українських оборонців у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та Щербинівка. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили дев’ять атак ворога, наразі бої точаться у одній локації.

Впродовж поточної доби на покровському напрямку ворог здійснив 40 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Промінь, Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Звірове, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного. Два боєзіткнення тривають дотепер.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 87 окупантів, з яких 62 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 12 безпілотних літальних апаратів, три антени БпЛА, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів. Також українські воїни уразили артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної, одиницю спеціальної техніки та десять укриттів для особового складу", - ідеться в повідомленні.

На олександрівському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка. Ще два боєзіткнення тривають.

На гуляйпільському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Рівнопілля, Гуляйполе, Успенівка, Залізничне та Малинівка.

На оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції укрвїнських підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. Авіаудару зазнало Запоріжжя.

На придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитися до позицій українських оборонців у напрямку Антонівського мосту. Окупанти завдали авіаудару по Ольгівці.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0onS2heyER2NfFrggNQduanpqkNPauTEiYLQ9SoFg6Mr1jqt26w2rXKNzzYDousD7l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

