23:03 22.10.2025

США зняли обмеження для України на удари західними ракетами вглиб РФ – ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками, що дозволить Києву розширити атаки на цілі всередині Росії, передає видання "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначається, після приходу до влади адміністрації Трампа Пентагон встановив процедуру для схвалення ударів України по російських цілях із використанням західних ракет, які покладаються на американські дані про цілі.

Відповідно до цього механізму, очільник Пентагону мав остаточне слово щодо того, чи може Україна застосовувати західну зброю дальньої дії для ударів по Росії.

Співрозмовники WSJ вважають, що зняття обмеження не змінить ситуації на полі бою, зокрема й через невелику кількість ракет Storm Shadow в України, але очікують їхнього активнішого застосування для ударів по російських цілях.

Одне з джерел WSJ уточнює, що рішення про скасування обмежень було ухвалене до зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі минулого тижня.

Тоді очікувалося, що одним з ключових питань буде можливість надання Україні крилатих ракет Tomahawk. Зеленський казав, що запропонує Дональду Трампу угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/22/7223146/

