20:34 22.10.2025

МКЧХ вперше за майже 70 років додав новий коментар щодо захисту дітей в умовах війни до Женевської конвенції IV

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ), вперше за майже 70 років додав новий коментар до Женевської конвенції IV щодо захисту дітей в умовах війни, а саме опис зобов'язань окупаційної влади, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками зустрічі з новопризначеним головою Делегації МКЧХ в Україні Хуаном Педро Шерером.

"…відмітив історичний крок — вперше за 67 років МКЧХ додав новий коментар до Статті 50 Женевської конвенції IV. Він стосується захисту дітей. У коментарі чітко роз'яснені зобов'язання окупаційної влади, зокрема:

-  окупаційна влада повинна сприяти належному функціонуванню всіх установ, що здійснюють догляд, виховання та соціальний захист дітей;

-  має сприяти ідентифікації дітей та реєстрації їхнього походження, не має змінювати їхній особистий статус і не повинна залучати до формувань або організацій, підпорядкованих окупаційній владі;

-  якщо немає належних місцевих установ, окупаційна влада має подбати про утримання й виховання сиріт та дітей, розлучених із батьками, бажано людьми тієї ж національності, мови й релігії;

-  окупаційна влада не має заважати наданню дітям, вагітним жінкам і матерям з малими дітьми їжі, медичної допомоги та захисту від наслідків війни", - н6аписав Лубінець у телеграм-каналі у середу.

"Я постійно наголошую, що МГП має розвиватися, зважаючи на реалії. Це складний процес, але ми бачимо, що зміни необхідні. Коментарі МКЧХ — це одна з відповідей на виклики. Я сподіваюся, що це стане системною практикою", - наголосив Лубінець.

За словами омбудсмана, "говорили про головне: дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, повернення в Україну цивільних громадян і депортованих та примусово переміщених дітей. Я подякував за роботу МКЧХ у цих питаннях. І водночас сказав, що потрібно і надалі шукати шляхи, аби РФ допускала представників комітету до місць утримання полонених".

 

 

Теги: #женевська_конвенція #діти

