Україна офіційно приєдналася до міжнародної Угоди про взаємне визнання сертифікатів на ІТ-продукцію

Фото: https://cip.gov.ua

Україна офіційно завершила процес приєднання до міжнародної угоди Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA), що має на меті підвищення довіри до безпеки інформаційних технологій, а також спрощення виходу ІТ-продуктів на міжнародні ринки, йдеться у повідомленні Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у середу.

Зазначається, що Україна стала 34-ю країною-учасницею CCRA у статусі Certificate Consumer. Це надає можливість державі визнавати сертифікати безпеки, видані іншими країнами-учасницями, без необхідності повторного тестування чи сертифікації.

Урочиста церемонія, яка стала завершальним кроком цього процесу, відбулася у місті Інчхон (Південна Корея) в межах Міжнародної конференції Common Criteria 2025, в якій взяв участь голова Держспецзв’язку Олександр Потій.

Відомство уточнило, що приєднання сприятиме економії коштів, розвитку ІТ-галузі та посиленню міжнародної співпраці у сфері інформаційної безпеки.