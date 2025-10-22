Інтерфакс-Україна
Події
18:28 22.10.2025

Україна офіційно приєдналася до міжнародної Угоди про взаємне визнання сертифікатів на ІТ-продукцію

1 хв читати
Україна офіційно приєдналася до міжнародної Угоди про взаємне визнання сертифікатів на ІТ-продукцію
Фото: https://cip.gov.ua

Україна офіційно завершила процес приєднання до міжнародної угоди Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA), що має на меті підвищення довіри до безпеки інформаційних технологій, а також спрощення виходу ІТ-продуктів на міжнародні ринки, йдеться у повідомленні Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у середу.

Зазначається, що Україна стала 34-ю країною-учасницею CCRA у статусі Certificate Consumer. Це надає можливість державі визнавати сертифікати безпеки, видані іншими країнами-учасницями, без необхідності повторного тестування чи сертифікації.

Урочиста церемонія, яка стала завершальним кроком цього процесу, відбулася у місті Інчхон (Південна Корея) в межах Міжнародної конференції Common Criteria 2025, в якій взяв участь голова Держспецзв’язку Олександр Потій.

Відомство уточнило, що приєднання сприятиме економії коштів, розвитку ІТ-галузі та посиленню міжнародної співпраці у сфері інформаційної безпеки.

Теги: #ccra #іт #угода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 21.10.2025
Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

19:00 21.10.2025
Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

04:45 21.10.2025
США та Австралія підписали угоду про рідкоземельні метали

США та Австралія підписали угоду про рідкоземельні метали

19:27 20.10.2025
Трамп планує укласти справедливу торговельну угоду з Китаєм

Трамп планує укласти справедливу торговельну угоду з Китаєм

05:40 19.10.2025
Іран офіційно припинив термін дії ядерної угоди 2015 року - ЗМІ

Іран офіційно припинив термін дії ядерної угоди 2015 року - ЗМІ

21:44 17.10.2025
Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

15:32 17.10.2025
Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

Україна і Словаччина домовилися про технічне та фінансове співробітництво

12:42 14.10.2025
Мінрозвитку та ПРООН підписали угоду на EUR16,5 млн задля впровадження "зеленої" енергетики в Україні, зокрема у школах, дитсадках та лікарнях

Мінрозвитку та ПРООН підписали угоду на EUR16,5 млн задля впровадження "зеленої" енергетики в Україні, зокрема у школах, дитсадках та лікарнях

12:20 14.10.2025
Фундація Олени Зеленської та ОАЕ підписали нову угоду на $5 млн на підтримку дітей, молоді та безпеку навчання

Фундація Олени Зеленської та ОАЕ підписали нову угоду на $5 млн на підтримку дітей, молоді та безпеку навчання

07:17 09.10.2025
Премʼєр Ізраїлю: Після затвердження першого етапу плану всі заручники повернуться додому

Премʼєр Ізраїлю: Після затвердження першого етапу плану всі заручники повернуться додому

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

ОСТАННЄ

Сікорський побажав "Мадяру" добити "Дружбу"

На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

На Сумщині поранено 12 осіб через ворожу атаку дроном по автівках на жвавій ділянці дороги

Національна асоціація лобістів України та видання "Юридична практика" запускають Вищу школу лобізму

Помер колишній головний архітектор Києва Василь Присяжнюк

Сербія як країна-кандидат має слідувати зовнішній політиці ЄС, включно із санкціями проти РФ - Європарламент

Україні потрібна підтримка для зміцнення оборони та безпеки всієї Європи – Сибіга головам МЗС країн-партнерів

Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

Нові підозри оголошені у справі про заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону в Дніпропетровській області у 2022-23рр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА