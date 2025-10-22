Інтерфакс-Україна
Події
17:45 22.10.2025

УЧХ допомагав ліквідовувати наслідки російських повітряних атак у Києві та Запоріжжі

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місцях ліквідації наслідків російських повітряних атак у Києві та Запоріжжі.

"Загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста спільно з рятувальниками та іншими спеціальними службами працював на 6 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському та Печерському районах столиці. Волонтери провели поквартирний обхід пошкоджених будинків для виявлення та надання допомоги постраждалим: 10 — надали першу допомогу, 13 — першу психологічну допомогу",- повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Команда загону швидкого реагування УЧХ у Запорізькій області надавала допомогу на трьох локаціях у Запоріжжі. Волонтери надали першу домедичну допомогу 6 постраждалим. Крім того, вони надавали людям першу психологічну допомогу.

Сьогодні в обласному центрі відбуватиметься видача гуманітарної допомоги тим, хто постраждав внаслідок атаки.

Як повідомлялося, внаслідок нічної ворожої атаки на столицю двоє загиблих, 30 постраждалих, серед них – п'ятеро дітей.

У Запоріжжі постраждало 15 людей.

 

Теги: #київ #запоріжжя #атака #тчху #учх

