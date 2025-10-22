Інтерфакс-Україна
Події
17:18 22.10.2025

Парламент відхилив поправку до проєкту бюджету щодо контролю використання коштів на інвестпроєкт будівництва в лікарні "Феофанія" – Радуцький

Парламент відхилив поправку до проєкту бюджету на 2026 рік щодо прозорості використання коштів на інвестиційні проєкти у медичній галузі, яка передбачає, що розпорядником коштів на інвестпроєкти має бути Міністерство охорони здоров'я, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Сьогодні народні депутати розглянули поправки до головного фінансового документу, зокрема, й пропозиції, які стосуються сфери охорони здоров’я. Колеги не підтримали поправку нашого Комітету щодо контролю за використанням коштів при реалізації інвестиційних проєктів", - написав він у Facebook.

Радуцький зазначив, що згідно з проєктом держбюджету, на 2026 рік заплановано 14 інвестпроєктів на суму 9,9 млрд грн. Серед розпорядників коштів зазначені лікарня "Феофанія" та Національна академія медичних наук.

"Оскільки йдеться про значні кошти, ми вважаємо, що потрібно забезпечити належний контроль за виконанням цих проєктів. Комітет подав поправку із рекомендацією уряду визначити Міністерство охорони здоров'я єдиним розпорядником коштів, передбачених на інвестпрограми у медичній сфері. Є групи та фракції, які не підтримують рішення для прозорості всіх процесів у закладі. Відповідно розпорядником коштів щодо інвестпроєкту з будівництва нового реанімаційного корпусу лікарні на 250 млн грн залишається сама "Феофанія", а не профільне міністерство", - зазначив Радуцький.

Як повідомлялося, на початку жовтня парламентський комітет здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування наголосив на необхідності контролю бюджетних видатків на будівництво нового операційного блоку в столичній лікарні "Феофанія" в розмірі 250 млн грн, проєкт передбачав будівництво двох операційних. За словами Радуцького, "в Україні реалізуються проєкти, коли "цілі корпуси за 250 млн грн будуються, а у тут (в лікарні "Феофанія" - ІФ-У) дві операційні за 250 млн грн". Крім того, депутати запросили у "Феофанії" графік роботи операційних для підтвердження реальної потреби в новому блоці.

