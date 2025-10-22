Безробітний житель Київщини отримав 15 років тюрми за диверсії на Укрзалізниці

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав 25-річний безробітний з Бучанського району Київщини, який на замовлення Сил спеціальних операцій РФ вчиняв диверсії на "Укрзалізниці" та готував теракти на об’єктах Сил оборони.

В телеграм-каналі в середу СБУ зазначає, що контррозвідка української спецслужби затримала ворожого поплічника у травні цього року, коли він готував саморобний вибуховий пристрій для підриву місцевого ТЦК.

"Спочатку фігурант виконував "тестові" завдання куратора, серед яких – підпал релейної шафи на лінії залізничного сполучення столичного регіону", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, після підпалу агент отримав від куратора інструкцію для самостійного виготовлення вибухівки, яку мав закласти біля будівлі військкомату для дистанційного підриву.

Під час затримання у ворожого поплічника вилучено складові для саморобної бомби та смартфон із доказами його контактів з окупантами.

За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.