16:59 22.10.2025

Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше – Зеленський

Коаліції охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше, це важливий елемент в закінченні війни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дуже важлива зустріч буде у нас в Британії. Але, безумовно, деякі партнери будуть офлайн, багато партнерів буде онлайн. Наша Коаліція охочих, вона повинна фіналізувати, як можна швидше, гарантії безпеки для України. Це важливий елемент в закінченні цієї війни", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу у Швеції.

Він наголосив, що мало лише закінчити російську агресію та зупинити Путіна, необхідно також повторення агресії Росії, і для цього потрібні гарантії безпеки.

"Ми говорили про це дві години з президентом Сполучених Штатів Америки. Щодо тих чи інших кроків", - зазначив президент.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" у п’ятницю, яка пройде у Лондоні у гібридному форматі - онлайн та офлайн - за участі президента України Володимира Зеленського.

