До 9 осіб збільшилось число постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Харкові

Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ударів, завданих російськими безпілотником по Харкову близько 11:00 у середу, одна людина загинула, постраждало дев’ять осіб, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Загинув 42-річний чоловік – працівник комунального підприємства. Ще дев’ять осіб – троє чоловіків і шість жінок – дістали поранення, травми", - йдеться у повідомленні.

За її інформацією, удар було завдано трьома ударними БпЛА, за попередніми даними, типу "Герань-2". Зафіксовано влучання у приватний дитячий садок, у якому на той момент перебували діти та вихователі. Завдяки своєчасному переходу до укриття постраждалих серед них немає.

Також пошкоджено прилеглі житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялось про одного загиблого та шістьох поранених.