Зеленський і прем’єр Норвегії обговорили підтримку України на 2026р., зокрема $150 млн на закупівлю газу

Фото: сайт Президента України

(оновлена)

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час зустрічі в Осло обговорили підтримку України на наступний рік.

"Ми дуже вдячні вам, народу Норвегії, за те, що ви рятуєте життя наших людей. І це дійсно дуже важливо, тому що Росія атакує нас щодня. Звичайно, ми в стані готовності і, звичайно, ми захищаємося за допомогою протиповітряної оборони та вертольотів, за допомогою F-16, багатьох різних речей, але цього ніколи не вистачає. Ми вдячні за вашу підтримку і ми говорили про продовження у 2026 році", - сказав Зеленський під час преспідходу в середу в Норвегії.

Президент наголосив, що Росія не зупиняється, і необхідно продовжити спільними зусиллями тиснути на Володимира Путіна.

Також Зеленський подякував Норвегії за велику підтримку, зокрема енергетичну.

"Сьогодні маємо новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії, вже третій у цьому році, – близько $150 млн для закупівлі газу взимку. Енергетична підтримка надзвичайно важлива. Подякував Норвегії за цю допомогу і премʼєр-міністру Йонасу Гару Стере під час нашої зустрічі", - написав Зеленський за результатами переговорів.

Президент розповів про наслідки російського обстрілу в ніч проти середи.

"Дякую за солідарність і співчуття. Ми обговорили потреби України в системах ППО, ракетах до них та інші кроки, які можуть зміцнити Україну взимку. Окремо про нашу оборонну співпрацю говорили – виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL. Скоординували також позиції та зустрічі, які відбудуться цього тижня у Європі", - зазначив він.

У свою чергу, Йонас Гар Стере поінформував президента щодо підтримки України/ Зокрема, за його словами, Норвегія планує продовжити військову підтримку.

Співрозмовники також обговорили дипломатичні кроки.

Йонас Гар Стере повідомив, що знову зустрінеться із Зеленським у п’ятницю, "коли європейські лідери зберуться разом".