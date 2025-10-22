Норвегія надає додаткове фінансування для забезпечення енергетичної безпеки України

Норвегія виділяє ще 1,5 млрд норвезьких крон на забезпечення України електроенергією та теплом. Підтримка надається у співпраці з ЄС і допоможе забезпечити енергетичні потреби країни перед четвертою зимою повномасштабної війни, повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

"Україна стикається з черговою складною зимою, а доступ до електроенергії є нестабільним. Разом з ЄС ми активізуємо наші зусилля, щоб забезпечити доступ українських домогосподарств, підприємств та установ до енергії. Це важливо як для окремих українців, так і для того, щоб суспільство продовжувало рухатися вперед", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Підтримка надається в рамках програми ЄС "Інвестиційні рамки для України", яка спрямована на мобілізацію державних і приватних інвестицій для відновлення України після руйнувань, спричинених російською агресивною війною. Програма є частиною Українського фонду, який є основою для всієї цивільної підтримки України з боку ЄС. Це перший раз, коли Україна отримала підтримку від Норвегії безпосередньо через цю програму.

"Україна потребує стабільного та достатнього доступу до енергії, щоб підтримувати рух суспільства, поки триває боротьба. Співпрацюючи з ЄС, ми гарантуємо, що ця підтримка допоможе забезпечити енергетичну безпеку України", – наголосив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Зазначається, що внесок є частиною програми Нансена для України і доповнює попередню підтримку на закупівлю газу у 2025 році. Таким чином, Норвегія підтримала Україну на загальну суму 6,1 млрд норвезьких крон на імпорт газу з 2022 року.

Джерело: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrker-ukrainas-energisikkerhet-med-ny-stotte-til-gasskjop/id3125867/