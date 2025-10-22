Інтерфакс-Україна
Події
12:23 22.10.2025

Посол ЄС: Ми шукаємо всі способи допомогти Україні вистояти і принести мир - справедливий і тривалий

Посол ЄС: Ми шукаємо всі способи допомогти Україні вистояти і принести мир - справедливий і тривалий
Європейський Союз лишається стійким союзником України, заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, коментуючи нічну російську атаку на Київ.

"Досить цієї війни. Це тривало занадто довго і забрало забагато сил. Кожен день приносить нові жертви. Щоночі – нові атаки. Україна чинить опір, але втомлена і поранена. За кордоном плануються зустрічі та перемовини. З Києва вони здаються нескінченними. Українці вкладають в кожну стільки надії – і коли надія знову згасає, біль поглиблюється", - написала Матернова в Facebook.

Вона наголосила, що ЄС не відвертається від України та залишається надійним союзником.

"Я розумію Україну, бо живу з нею цю війну. Я чую вибухи. Я бачу смуток. Я відчуваю виснаження. І досі – я бачу мужність. Я бачу силу. Через майже чотири роки Україна продовжує боротьбу. Європейський Союз залишається стійким союзником. Ми розуміємо важкість цього моменту. Ми не відвертаємося. Ми шукаємо всі способи допомогти Україні вистояти і принести мир, який буде справедливим і тривалим", - резюмувала посол.

