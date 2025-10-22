Після завершення тимчасового захисту в ЄС українці можуть перейти на інші дозволи на проживання чи повернутися в Україну - Мінсоцполітики

Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська заявляє, що будь-які рішення щодо завершення тимчасового захисту для українців в Європейському Союзі, який діє до 4 березня 2027 року, мають ухвалюватися з урахуванням безпекових умов в Україні.

"Від початку повномасштабного вторгнення ЄС продемонстрував справжню солідарність, запровадивши цей механізм. Наразі ми постійно на зв’язку з європейськими партнерами, аби наші громадяни були готові до можливих змін умов перебування. І, безумовно, будь-які рішення щодо завершення тимчасового захисту, який діє до 4 березня 2027 року, мають ухвалюватися з урахуванням безпекових умов в Україні", – цитує Гавронську пресслужба.

За її словами, є кілька можливих сценаріїв для українців після завершення тимчасового захисту: перехід на інші види дозволів на проживання, добровільне повернення в Україну, а також застосування механізмів міжнародного захисту, передбачених Женевською конвенцією.

"Ключове – забезпечити людяний, індивідуальний підхід до кожної категорії громадян. Наприклад, у ЄС уже рекомендували продовжити дію тимчасового захисту для сімей із дітьми до завершення навчального року", – додала вона.

Заступниця міністра зазначила, що згідно досліджень, нині 64% українців, які перебувають під тимчасовим захистом, висловлюють бажання повернутися додому.

У цьому контексті Мінсоцполітики спільно з європейськими партнерами, зокрема зі Спеціальною представницею Євросоюзу з питань українців Ільвою Йоганссон, координує подальші кроки, щоб цей процес був організованим і безпечним.

"Наше завдання – допомогти українцям зберегти зв’язок із Батьківщиною, один з одним, а також приймати поінформовані рішення щодо можливого повернення. У цьому їм зокрема допомагатиме мережа єдності, яку ми наразі розбудовуємо. Вона включатиме як Центри єдності, так і вже існуючі громадські ініціативи українців за кордоном", – додала Гавронська.

Як повідомлялося, Євросоюз готує правила завершення періоду дії тимчасового захисту для громадян України. Рекомендації щодо поетапного переходу до легального проживання або повернення додому були оприлюднені Радою ЄС. Як зазначається в документі, тимчасовий захист для українців в країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року.

