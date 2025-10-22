Інтерфакс-Україна
Події
09:58 22.10.2025

Після завершення тимчасового захисту в ЄС українці можуть перейти на інші дозволи на проживання чи повернутися в Україну - Мінсоцполітики

2 хв читати
Після завершення тимчасового захисту в ЄС українці можуть перейти на інші дозволи на проживання чи повернутися в Україну - Мінсоцполітики
Фото: elements.envato.com

Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська заявляє, що будь-які рішення щодо завершення тимчасового захисту для українців в Європейському Союзі, який діє до 4 березня 2027 року, мають ухвалюватися з урахуванням безпекових умов в Україні.

"Від початку повномасштабного вторгнення ЄС продемонстрував справжню солідарність, запровадивши цей механізм. Наразі ми постійно на зв’язку з європейськими партнерами, аби наші громадяни були готові до можливих змін умов перебування. І, безумовно, будь-які рішення щодо завершення тимчасового захисту, який діє до 4 березня 2027 року, мають ухвалюватися з урахуванням безпекових умов в Україні", – цитує Гавронську пресслужба.

За її словами, є кілька можливих сценаріїв для українців після завершення тимчасового захисту: перехід на інші види дозволів на проживання, добровільне повернення в Україну, а також застосування механізмів міжнародного захисту, передбачених Женевською конвенцією.

"Ключове – забезпечити людяний, індивідуальний підхід до кожної категорії громадян. Наприклад, у ЄС уже рекомендували продовжити дію тимчасового захисту для сімей із дітьми до завершення навчального року", – додала вона.

Заступниця міністра зазначила, що згідно досліджень, нині 64% українців, які перебувають під тимчасовим захистом, висловлюють бажання повернутися додому.

У цьому контексті Мінсоцполітики спільно з європейськими партнерами, зокрема зі Спеціальною представницею Євросоюзу з питань українців Ільвою Йоганссон, координує подальші кроки, щоб цей процес був організованим і безпечним.

"Наше завдання – допомогти українцям зберегти зв’язок із Батьківщиною, один з одним, а також приймати поінформовані рішення щодо можливого повернення. У цьому їм зокрема допомагатиме мережа єдності, яку ми наразі розбудовуємо. Вона включатиме як Центри єдності, так і вже існуючі громадські ініціативи українців за кордоном", – додала Гавронська.

Як повідомлялося, Євросоюз готує правила завершення періоду дії тимчасового захисту для громадян України. Рекомендації щодо поетапного переходу до легального проживання або повернення додому були оприлюднені Радою ЄС. Як зазначається в документі, тимчасовий захист для українців в країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року.

Джерело: https://www.msp.gov.ua/press-center/news/ilona-havronska:-rishennya-shchodo-zavershennya-tymchasovoho-zakhystu-mayut-ukhvalyuvatysya-z-urakhuvannyam-bezpekovykh-umov-v-ukrayini

 

Теги: #захист #варіанти #єс #українці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 21.10.2025
Європа та Україна готують пропозицію щодо припинення війни з РФ, яка передбачає переговори про управління ТОТ

Європа та Україна готують пропозицію щодо припинення війни з РФ, яка передбачає переговори про управління ТОТ

15:49 21.10.2025
Саміт ЄС сформулює рамки для роботи ЄК щодо законодавства з фінпідтримки України, зокрема і з використанням росактивів - дипломат

Саміт ЄС сформулює рамки для роботи ЄК щодо законодавства з фінпідтримки України, зокрема і з використанням росактивів - дипломат

10:56 21.10.2025
Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

16:20 20.10.2025
У ЄС мають намір після ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ розпочати розроблення 20-го

У ЄС мають намір після ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ розпочати розроблення 20-го

21:48 19.10.2025
ЄС має намір надати країнам-членам додаткові повноваження для інспектування суден "тіньового флоту" РФ

ЄС має намір надати країнам-членам додаткові повноваження для інспектування суден "тіньового флоту" РФ

13:41 19.10.2025
Дві третини жителів Німеччини проти продовження цивільної допомоги українцям

Дві третини жителів Німеччини проти продовження цивільної допомоги українцям

02:39 19.10.2025
Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті ставить ЄС у "незручне становище" — ЗМІ

Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті ставить ЄС у "незручне становище" — ЗМІ

11:43 18.10.2025
Глава Міноборони Литви закликала всі країни ЄС інвестувати в зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

Глава Міноборони Литви закликала всі країни ЄС інвестувати в зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

14:28 17.10.2025
В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

12:23 17.10.2025
Фіцо: Коли Україна буде в ЄС, співробітництво між країнами стане ще більш інтенсивним, ніж зараз

Фіцо: Коли Україна буде в ЄС, співробітництво між країнами стане ще більш інтенсивним, ніж зараз

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення запроваджено у більшості регіонів України

В Києві введені екстрені відключення електроенергії

Внаслідок ворожої нічної атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждало - Зеленський

Кількість загиблих у Броварському районі Київщини зросла до чотирьох

Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

ОСТАННЄ

Зеленський у середу зустрінеться з прем'єром Швеції

Сибіга закликає міжнародних партнерів мобілізувати додаткову енергетичну підтримку для України

В Києві постраждали 18 людей, з них четверо дітей – КМВА

Аварійні відключення запроваджено у більшості регіонів України

Перед Бережною стоїть завдання вирішення проблеми людського капіталу й повернення людей в країну - заступниця голови ОП

В Києві введені екстрені відключення електроенергії

Кількість постраждалих у Києві зросла до 13 осіб – Кличко

Внаслідок ворожої нічної атаки загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей, 17 постраждало - Зеленський

Кількість загиблих у Броварському районі Київщини зросла до чотирьох

Троє загиблих, серед них двоє дітей у Броварському районі Київської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА