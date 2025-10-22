Цивільна інфраструктура в Одеській області постраждала внаслідок нічних атак росіян

Росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру в Ізмаїлі, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у телеграм-каналі.

"Ворог вчергове завдав масованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини. У ніч на 22 жовтня внаслідок атак ударними безпілотниками у м. Ізмаїл пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли займання. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих. Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності. Всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", - написав Кіпер у Телеграм.