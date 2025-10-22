Двоє загиблих в результаті ворожих атак на Київ - ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Двоє людей загинули внаслідок серії комбінованих пакетно-дронових атак ворога на Київ, повідомляє ДСНС України у телеграм-каналі.

"Вночі та вранці 22 жовтня ворог завдав комбінованого удару по столиці. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще кілька — постраждали", - інформує ДСНС в Телеграм.

За інформацією служби наслідки російських атак по районах Києва станом на 07:35 середи:

Дніпровський район: Влучання у 16-поверхівку. Пожежа на 6-му поверсі, врятовано 10 осіб, серед них діти. Виявлено тіла двох загиблих.

Дарницький район: Внаслідок влучання БпЛА горіли поверхи з 11 по 16 у 17-поверхівці. Врятовано 15 людей, з них 2 дитини. Також горіла двоповерхова нежитлова будівля — пожежу локалізовано.

Деснянський район: Пошкоджено фасад 10-поверхівки, горів автомобіль і газова труба. Врятовано 20 осіб.

Печерський район: Влучання у верхні поверхи 25-поверхового будинку. Загоряння ліквідовано до прибуття рятувальників.

Рятувальники ДСНС продовжують працювати на місцях.

Інформація про постраждалих уточнюється.