Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 1050 одиниць живої сили та 122 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено два танків, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 160 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30545