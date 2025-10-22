Інтерфакс-Україна
Події
06:54 22.10.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

1 хв читати

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1050 одиниць живої сили та 122 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено два танків, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 96 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 160  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30545

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:34 22.10.2025
Нічні комбіновані атаки росіян спрямовані по енергетичній інфраструктурі України - Міненерго

Нічні комбіновані атаки росіян спрямовані по енергетичній інфраструктурі України - Міненерго

22:55 21.10.2025
Сили оборони уразили Брянський хімічний завод в РФ – Генштаб

Сили оборони уразили Брянський хімічний завод в РФ – Генштаб

22:42 21.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

10:36 21.10.2025
Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського – DeepState

Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського – DeepState

08:55 21.10.2025
Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

01:54 21.10.2025
Понад 170 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

Понад 170 бойових зіткнень за добу на фронті – Генштаб

21:22 20.10.2025
Ворог активізувався на півдні, але Сили оборони уразили більшість його техніки

Ворог активізувався на півдні, але Сили оборони уразили більшість його техніки

16:57 20.10.2025
Середні темпи просування ворога минулого тижня не змінилися, але суттєво зросла "сіра зона" - DeepState

Середні темпи просування ворога минулого тижня не змінилися, але суттєво зросла "сіра зона" - DeepState

16:26 20.10.2025
На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

16:10 20.10.2025
Каллас: вже 25 країн ЄС будуть сторонами Спецтрибуналу з розслідування злочинів агресії РФ

Каллас: вже 25 країн ЄС будуть сторонами Спецтрибуналу з розслідування злочинів агресії РФ

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих в результаті ворожих атак на Київ - ДСНС

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

ОСТАННЄ

Двоє загиблих в результаті ворожих атак на Київ - ДСНС

Влучання у об'єкти нафтогазової промисловості внаслідок нічних атак ворога зафіксовано у Полтавській області - ОВА

Тринадцять цивільних постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя

22 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Попередньо одна людина загинула внаслідок атаки російських БпЛА на Київ - Кличко

Пожежа і падіння уламків у кількох районах Києва внаслідок нічної ворожої атаки - Кличко

Одну людину госпіталізовано внаслідок удару російького дрона по приватному будинку у Броварах - ОВА

Багатоповерхівку і приватні будинки в Запоріжжі пошкоджено ударними дронами ворога - ОВА

Пожежу внаслідок ворожої атаки зафіксовано у Печерському районі Києва - КМВА

Рада у 1-му читанні бюджету розглянула 3276 правок з 3339 – депутат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА