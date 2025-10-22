Пожежа і падіння уламків у кількох районах Києва внаслідок нічної ворожої атаки - Кличко

Пожежа, падіння уламків, займання автівок зафіксовано у кількох районах Києва внаслідок нічної атаки ворога, повідомляє столичний голова Віталій Кличко у телеграм-каналі станом на 02:40 середи.

"У Голосіївському районі після вибуху здійнялася пожежа. Всі служби працюють на місці. У Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Внаслідок цього сталося загоряння автівок. Постраждалих немає. Падіння уламків зафіксовані й у дворі одного з житлових будинків Дніпровського району. Пожежі й потерпілих немає. Також у цьому ж районі вибуховою хвилею вибило скло у вікнах житлового будинку. Без займання і потерпілих. Упали уламки й на відкритій території в Дніпровському районі. Екстрені служби виїхали на місце. У Дарницькому районі, за адресою, куди викликали медиків, пошкоджень і постраждалих не виявили", - написав Кличко у Телеграм.

