Інтерфакс-Україна
Події
02:28 22.10.2025

Одну людину госпіталізовано внаслідок удару російького дрона по приватному будинку у Броварах - ОВА

1 хв читати

Одну людину госпіталізовано внаслідок удару російського дрона по приватному будинку у Броварах, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у Телеграм.

"Унаслідок ворожої атаки у Броварах сталося загоряння приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізовано. До місцевої лікарні госпіталізовано літню жінку 1941 року народження, яка знаходилася в домівці. Вона у шоковому стані, її стан контрольований", - написав Калашник у Телеграм.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7459

Теги: #постраждала #київська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:17 22.10.2025
Багатоповерхівку і приватні будинки в Запоріжжі пошкоджено ударними дронами ворога - ОВА

Багатоповерхівку і приватні будинки в Запоріжжі пошкоджено ударними дронами ворога - ОВА

02:01 22.10.2025
Пожежу внаслідок ворожої атаки зафіксовано у Печерському районі Києва - КМВА

Пожежу внаслідок ворожої атаки зафіксовано у Печерському районі Києва - КМВА

01:49 22.10.2025
Київ під атакою баліститки, медичну бригаду викликали в Дарницький район – Кличко

Київ під атакою баліститки, медичну бригаду викликали в Дарницький район – Кличко

01:30 22.10.2025
Росіяни вдарили по інфраструктурі Запоріжжя - ОВА

Росіяни вдарили по інфраструктурі Запоріжжя - ОВА

01:26 22.10.2025
Київ росіяни атакували балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко

Київ росіяни атакували балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко

22:14 20.10.2025
Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

20:15 12.10.2025
Електропостачання в одному з районів Київщини повністю відновлено після ранкової атаки

Електропостачання в одному з районів Київщини повністю відновлено після ранкової атаки

04:15 12.10.2025
Російські БпЛА знову атакували Чугуїв, постраждала мирна мешканка

Російські БпЛА знову атакували Чугуїв, постраждала мирна мешканка

20:25 10.10.2025
Водопостачання у Борисполі та Яготині Київської області відновлено – ОВА

Водопостачання у Борисполі та Яготині Київської області відновлено – ОВА

08:14 10.10.2025
Ворожа нічна атака призвела до знеструмлення 28 тис. домогосподарств у двох районах Київської області

Ворожа нічна атака призвела до знеструмлення 28 тис. домогосподарств у двох районах Київської області

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

ОСТАННЄ

Рада у 1-му читанні бюджету розглянула 3276 правок з 3339 – депутат

Угорщина розраховує на проведення зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті попри відсутність порозуміння між США й РФ

Трамп заявив, що остаточне рішення щодо його зустрічі з Путіним ще не ухвалено

Путін повинен відчути дедалі вищу ціну свого бажання продовжувати війну – Грем

Сили оборони уразили Брянський хімічний завод в РФ – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

Генсек НАТО відвідає Вашингтон, де зустрінеться із Трампом

Уряд дозволив проводити закупівлі для відбудови або захисту критичної інфаструктури без відкритих торгів

Ексглава "Укренерго" Кудрицький пов’язує обшуки ДБР у нього з "політичним контекстом"

Українська Bullet та американська AIRO Group Holdings підписали LOI про створення виробництва дронів-перехоплювачів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА