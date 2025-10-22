Одну людину госпіталізовано внаслідок удару російького дрона по приватному будинку у Броварах - ОВА

Одну людину госпіталізовано внаслідок удару російського дрона по приватному будинку у Броварах, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у Телеграм.

"Унаслідок ворожої атаки у Броварах сталося загоряння приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізовано. До місцевої лікарні госпіталізовано літню жінку 1941 року народження, яка знаходилася в домівці. Вона у шоковому стані, її стан контрольований", - написав Калашник у Телеграм.

