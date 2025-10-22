Багатоповерхівку і приватні будинки в Запоріжжі пошкоджено ударними дронами ворога - ОВА

Багатоповерхівку і приватні будинки пошкоджено внаслідок атаки російських ударних БпЛА, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі.

"Росіяни нанесли попередньо 9 ударів шахедами по території обласного центру. В одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків. Триває ліквідація наслідків. На цю хвилину без постраждалих", - написав Федоров у Телеграм.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/27299