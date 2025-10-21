Інтерфакс-Україна
20:39 21.10.2025

У Білому домі заявили про відсутність намірів Трампа зустрічатися з Путіним ближчим часом, як і Рубіо з Лавровим

Державний секретар США Марко Рубіо не зустрічатиметься з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим з огляду, зокрема, відсутності планів президента США Дональда Трампа зустрічатися з Володимиром Путіним найближим часом, повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела.

"Посадовець Білого дому: Президент Трамп не планує зустрічатися з президентом Путіним найближчим часом. Рубіо та Лавров провели продуктивну розмову. Тому додаткова особиста зустріч між держсекретарем та міністром закордонних справ не є необхідною", - написав копреспондент видання Axios Барак Равід в Х у вівторок, не розкривши джерело.

Про це ж пише видання Clash Report: "Посадовець Білого дому: президент Трамп не планує зустрічатися з президентом Путіним найближчим часом. Рубіо та Лавров провели продуктивну розмову, тому ще одна особиста зустріч не потрібна".

Кореспондент NBC News Гаррет Хааке повідомив, що підготовка зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті наразі не ведеться, бо Трамп вважає, що сторони недостатньо до неї готові.

"Планування саміту Трампа/Путіна в Будапешті наразі призупинено. Початкова розмова між міністром Рубіо та міністром закордонних справ Лавровим була продуктивною, але президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз", - написав він в Х.

Раніше повідомлялося, що сподівання Трампа на швидку зустріч з Путіним можуть провалитися після того, як стало відомо про відтермінування зустрічі Рубіо з Лавровим. 16 жовтня після розмови з Путіним Трамп заявив, що вони "домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня", але представник Білого дому повідомив виданню, що попередня зустріч між держсекретарем США і главою МЗС РФ поки відкладена. Одне з джерел повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни РФ проти України.

Джерело, знайоме із ситуацією, сказало, що після цього дзвінка офіційні особи вважають, що позиція РФ щодо війни в Україні змінилася недостатньо, тому Рубіо навряд чи рекомендуватиме проведення зустрічі Путіна і Трампа наступного тижня. При цьому держсекретар і глава МЗС РФ можуть ще раз поговорити цього тижня.

Ще напередодні Reuters з посиланнями на обізнані джерела повідомляло, що Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня.

Теги: #сша #перемовини #рф

