Інтерфакс-Україна
Події
15:35 21.10.2025

Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

1 хв читати
Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь в засіданні Європейської ради 23 жовтня.

Про це напередодні засідання журналістам у вівторок в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

"Президент запросив президента Зеленського відвідати засідання Європейської ради, і ми сподіваємося, що він зможе зробити це особисто", - повідомив він.

За його словами, засідання Європейської ради розпочнеться о 10.00 (по Брюсселю) у четвер з того, що лідери проведуть обговорення з президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою. Далі за участю Зеленського лідери обговорять ситуацію щодо України і продовжать дискусію українського питання після того, як президент України покине зібрання.

Теги: #саміт_єс #кошта #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 21.10.2025
Зеленський про нічний обстріл: Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом

Зеленський про нічний обстріл: Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом

12:03 21.10.2025
Зеленський та європейські лідери заявляють про використання всієї вартості заморожених суверенних активів РФ для допомоги Україні

Зеленський та європейські лідери заявляють про використання всієї вартості заморожених суверенних активів РФ для допомоги Україні

20:00 20.10.2025
Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

18:48 20.10.2025
Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом, відзначив нагородами

Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом, відзначив нагородами

18:31 20.10.2025
Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

17:48 20.10.2025
Зеленський та прем'єрка Данії скоординували плани дипломатичної роботи на найближчий тиждень, говорили про оборонну співпрацю

Зеленський та прем'єрка Данії скоординували плани дипломатичної роботи на найближчий тиждень, говорили про оборонну співпрацю

16:06 20.10.2025
Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

11:40 20.10.2025
Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

10:34 20.10.2025
Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

10:19 20.10.2025
Зеленський не вважає Будапешт найкращим місцем для перемовин: Говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині

Зеленський не вважає Будапешт найкращим місцем для перемовин: Говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

ОСТАННЄ

Рада підтримала висновки та пропозиції до законопроєкту про держбюджет-2026

Об’єкт "Інтергал-Буду" в Житомирі акредитовано за програмою "єОселя"

Рада підтримала повернення 50% податку на прибуток банків протягом 2026р

Мовний омбудсмен: дитячий контент українською - це основа формування мовного середовища в родині

Рада прийняла закон про збільшення видатків у держбюджеті-2025 на 325 млрд грн

Двоє колаборантів та російський офіцер підозрюються у катуванні й сексуальному насильстві жінки на Запоріжжі

Бережна про зміну назву монети на "шаг": підтримую все, що віддаляє нас від імперських символів

По всій Чернігівщині розгорнуто понад 260 пунктів незламності – ОВА

Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

Бережна: стратегічні комунікації мають бути координовані з єдиного урядового центру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА