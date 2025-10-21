Інтерфакс-Україна
Події
13:27 21.10.2025

Зеленський про нічний обстріл: Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом

2 хв читати
Зеленський про нічний обстріл: Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по нашій енергетиці, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання, заявив президент України Володимир Зеленський коментуючи російські обстріли українських міст в ніч на вівторок.

"Чернігівщина, Сумщина – зараз усюди тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по нашій енергетиці. Били навіть FPV-дронами по трансформаторах у Запорізькій області. Дякую ремонтним бригадам, енергетикам, усім комунальним службам, ДСНС, які майже цілодобово працюють і підтримують людей. Сьогодні вже були доповіді віце-прем'єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання", - написав Зеленський в Телеграмі.

Очільник Української держави зазначив, що на Путіна треба посилювати тиск політичним лідерам та далекобійними спроможностями української армії.

"Так само активно й максимально треба працювати дипломатам, політичним лідерам. Щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжній тиск і загрозу "томагавків", одразу проявив готовність повернутися до дипломатії. І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог. Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом. Напередодні зими буквально щодня росіяни б’ють по наших об’єктах інфраструктури, по нашій енергетиці. Лише тиск на Росію може це виправити й зупинити. Лише достатня далекобійність нашої оборони повертає Путіна до реальності. Треба закінчити цю війну, і лише тиск приведе до миру", - написав він.

Теги: #чернігівщина #обстріл #енергетика #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 21.10.2025
Зеленський та європейські лідери заявляють про використання всієї вартості заморожених суверенних активів РФ для допомоги Україні

Зеленський та європейські лідери заявляють про використання всієї вартості заморожених суверенних активів РФ для допомоги Україні

11:42 21.10.2025
У Костянтинівці загинула цивільна людина через ворожі обстріли минулої доби

У Костянтинівці загинула цивільна людина через ворожі обстріли минулої доби

10:59 21.10.2025
Російські дрони наразі не дозволяють проводити роботи з повернення е/е Чернігову та півночі області – заява Міненерго

Російські дрони наразі не дозволяють проводити роботи з повернення е/е Чернігову та півночі області – заява Міненерго

10:52 21.10.2025
"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

10:31 21.10.2025
Глава МВС: координуємо дії екстрених служб на Чернігівщині, щоб повернути світло після ворожих обстрілів

Глава МВС: координуємо дії екстрених служб на Чернігівщині, щоб повернути світло після ворожих обстрілів

09:36 21.10.2025
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок нічної авіаатаки зросла до 11

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок нічної авіаатаки зросла до 11

09:02 21.10.2025
Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджено тепло- та енергетичний об’єкти

Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджено тепло- та енергетичний об’єкти

20:00 20.10.2025
Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

18:48 20.10.2025
Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом, відзначив нагородами

Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом, відзначив нагородами

18:31 20.10.2025
Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

ОСТАННЄ

Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

Бережна: стратегічні комунікації мають бути координовані з єдиного урядового центру

Президентська програма "1000 годин контенту" буде мати міжнародне співфінансування і залучатиме міжнародних експертів - Бережна

Мінкультури працює над процедурою і черговістю евакуації культурних цінностей з ризикових територій - Бережна

СБУ затримала киянина, який передавав ворогу локації ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині

Рада достроково припинила повноваження народної депутатки Колісник

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

ДБР проводить обшуки у екскерівника "Укренерго" Кудрицького – джерело

В ЄС хочуть розробити юридичну пропозицію щодо заморожених активів РФ для України, Бельгія не стоятиме на заваді - ЗМІ

Європейська безпека залежатиме виключно від наполегливості України та ЗСУ і від майбутнього реального партнерства - Залужний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА