Зеленський про нічний обстріл: Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по нашій енергетиці, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання, заявив президент України Володимир Зеленський коментуючи російські обстріли українських міст в ніч на вівторок.

"Чернігівщина, Сумщина – зараз усюди тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по нашій енергетиці. Били навіть FPV-дронами по трансформаторах у Запорізькій області. Дякую ремонтним бригадам, енергетикам, усім комунальним службам, ДСНС, які майже цілодобово працюють і підтримують людей. Сьогодні вже були доповіді віце-прем'єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання", - написав Зеленський в Телеграмі.

Очільник Української держави зазначив, що на Путіна треба посилювати тиск політичним лідерам та далекобійними спроможностями української армії.

"Так само активно й максимально треба працювати дипломатам, політичним лідерам. Щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжній тиск і загрозу "томагавків", одразу проявив готовність повернутися до дипломатії. І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог. Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом. Напередодні зими буквально щодня росіяни б’ють по наших об’єктах інфраструктури, по нашій енергетиці. Лише тиск на Росію може це виправити й зупинити. Лише достатня далекобійність нашої оборони повертає Путіна до реальності. Треба закінчити цю війну, і лише тиск приведе до миру", - написав він.