Інтерфакс-Україна
Події
10:31 21.10.2025

Глава МВС: координуємо дії екстрених служб на Чернігівщині, щоб повернути світло після ворожих обстрілів

1 хв читати
Глава МВС: координуємо дії екстрених служб на Чернігівщині, щоб повернути світло після ворожих обстрілів
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS

Міністерство внутрішніх справ України координує дії екстрених служб на Чернігівщині задля стабілізації ситуації після ворожих обстрілів, від ночі працює понад 20 "пунктів незламності", оперативні лінії працюють без збою, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Усі служби діють разом - енергетики, рятувальники, поліція - щоб стабілізувати ситуацію і повернути світло людям після російського удару", - написав міністр в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, одразу після ворожого обстрілу рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Клименко зазначив, що від ночі працює більше 20 "пунктів незламності", половина з них - на базі ДСНС.

"Ще частина - у підрозділах поліції. Там можна зігрітися, зарядити телефон, звʼязатися із рідними. Вже понад 100 людей скористалися допомогою", - додав міністр.

Крім того, він повідомив, що лінії 112, 101, 102 працюють без збоїв.

"На місці - голова ДСНС Андрій Даник. Постійно отримую від нього доповіді щодо оперативної ситуації в регіоні. Діємо швидко й злагоджено. Світло повернеться. А ми - вже поруч, щоб допомогти мешканцям дочекатися у безпеці", - підсумував глава МВС України.

Теги: #клименко #чернігівщина #світло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:59 21.10.2025
Російські дрони наразі не дозволяють проводити роботи з повернення е/е Чернігову та півночі області – заява Міненерго

Російські дрони наразі не дозволяють проводити роботи з повернення е/е Чернігову та півночі області – заява Міненерго

09:02 21.10.2025
Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджено тепло- та енергетичний об’єкти

Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджено тепло- та енергетичний об’єкти

19:30 16.10.2025
"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

12:29 15.10.2025
Arricano презентує маніфест сезону "Світло у простих речах"

Arricano презентує маніфест сезону "Світло у простих речах"

11:19 14.10.2025
Окупанти 22 рази обстріляли Чернігівщину за добу, в Семенівці є загиблий, під Ніжином горить нафтобаза

Окупанти 22 рази обстріляли Чернігівщину за добу, в Семенівці є загиблий, під Ніжином горить нафтобаза

18:46 13.10.2025
Чернігівщину включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності - Мін’юст

Чернігівщину включено до переліку територій, де діє принцип екстериторіальності - Мін’юст

14:31 11.10.2025
Без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини

Без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини

11:26 11.10.2025
На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

08:06 11.10.2025
ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

22:22 10.10.2025
Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

Лівий берег у Києві знову зі світлом після обстрілів - ДТЕК

ВАЖЛИВЕ

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

ОСТАННЄ

Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

"Укренерго" анонсувало обмеження потужності для промспоживачів з 16:00 до 20:00 по всій країні, знеструмлено Чернігів

В Києві судитимуть експрацівника прокуратури, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП

Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського – DeepState

Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на запланованій зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті – ЗМІ

Кабмін виділив 6 млрд грн на будівництво захисних споруд і відновлення об’єктів енергоінфраструктури та залізниці

Автомеханік з Одещини готував теракти біля ТЦК та оборонної будівлі в Ізмаїлі - СБУ

Померла жінка, що постраждала від ворожої атаки на Шахтарське – ОВА

Голова Держетнополітики обговорив із верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин проведення НМТ мовами меншин

Великобританія "готова витратити понад GBP 100 млн" на можливе розгортання британських військ в Україні – міністр оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА