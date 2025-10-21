Глава МВС: координуємо дії екстрених служб на Чернігівщині, щоб повернути світло після ворожих обстрілів

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS

Міністерство внутрішніх справ України координує дії екстрених служб на Чернігівщині задля стабілізації ситуації після ворожих обстрілів, від ночі працює понад 20 "пунктів незламності", оперативні лінії працюють без збою, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Усі служби діють разом - енергетики, рятувальники, поліція - щоб стабілізувати ситуацію і повернути світло людям після російського удару", - написав міністр в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, одразу після ворожого обстрілу рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

Клименко зазначив, що від ночі працює більше 20 "пунктів незламності", половина з них - на базі ДСНС.

"Ще частина - у підрозділах поліції. Там можна зігрітися, зарядити телефон, звʼязатися із рідними. Вже понад 100 людей скористалися допомогою", - додав міністр.

Крім того, він повідомив, що лінії 112, 101, 102 працюють без збоїв.

"На місці - голова ДСНС Андрій Даник. Постійно отримую від нього доповіді щодо оперативної ситуації в регіоні. Діємо швидко й злагоджено. Світло повернеться. А ми - вже поруч, щоб допомогти мешканцям дочекатися у безпеці", - підсумував глава МВС України.