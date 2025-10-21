Інтерфакс-Україна
Події
09:02 21.10.2025

Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджено тепло- та енергетичний об’єкти

1 хв читати
Нічна атака на Чернігівщину: пошкоджено тепло- та енергетичний об’єкти

Російські війська в ніч на вівторок атакували Чернігівську область дронами та ракетами, зафіксовано влучання в обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт, повідомив очільник ОВА Вячеслав Чаус.

"Область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За зведеними даними ППО та Сил оборони, за добу зафіксована 51 повітряна ціль, в тому числі, 2 балістичні ракети. Є два влучання "шахедів": обʼєкт теплопостачання та енергобʼєкт в двох громадах Чернігівського району", - написав він у телеграмі.

Чаус зазначив, що через це аварійно відключено електростачання у Чернігові та північних громадах області. Енергетики працюють над відновленням.

"Критична інфраструктура переведена на генератори. Частково розгорнуті пункти незламності. У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання - такі пункти будуть розгортатись додатково", - додав Чаус.

Теги: #чаус #атака_рф #чернігівщина

