Події
18:31 20.10.2025

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" у п’ятницю, яка пройде у Лондоні у гібридному форматі - онлайн та офлайн - за участі президента України Володимира Зеленського.

"У п'ятницю відбудеться засідання "коаліції охочих", яка буде частково фізичною, частково віртуальною, але яка об'єднає деяких з нас у Лондоні. І президент Зеленський буде там", - сказав Макрон на пресконференції за підсумками саміту лідерів MED9 у Порторожі (Словенія) у понеділок.

Коментуючи потенційну зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, Макрон сказав, що на його думку "дуже добре, що можуть зустрітися для обговорення їхнього двостороннього порядку денного", але обговорення України мають відбуватися з українцями за столом.

"Якщо вони обговорюватимуть долю України, українці повинні бути присутніми за столом переговорів. Якщо вони обговорюватимуть питання, що впливають на безпеку європейців, європейці повинні бути присутніми за столом переговорів", - зауважив французький лідер.

Також він запевнив у продовженні підтримки України, яка "мужньо чинить опір".

Неформальна групі MED9 складається з дев'яти середземноморських держав-членів ЄС. Членами групи є: Португалія, Іспанія, Франція, Італія, Греція, Кіпр, Мальта, Хорватія та Словенія.

