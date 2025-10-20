Глави МЗС України та Португалії обговорили подальші кроки для зміцнення ППО та підтримку енергетичної системи

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі провів зустріч із португальським колегою Паулу Ранжелем.

"Ми обговорили подальші кроки для зміцнення протиповітряної оборони та військового потенціалу України, а також підтримку енергетичної системи України, яка напередодні зими зазнає постійних атак з боку Росії. Ми домовилися координувати спільні дії в рамках різних інструментів ЄС, насамперед ініціативи SAFE, та щодо санкційної політики ЄС", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністри також обговорили шлях України до вступу в ЄС та шляхи відстоювання інтересів Києва серед португаломовних держав.

"Ми обоє поділяємо думку, що безпека України та Європи є неподільною, а дотримання міжнародного права є питанням принципу та спільних інтересів. Я висловив щиру вдячність за незмінну всебічну підтримку Португалією України та нашого народу", - наголосив Сибіга.