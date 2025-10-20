СБУ і Нацполіція викрили 8 поплічників РФ, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні

Служба безпеки України та Національна поліція зірвали спробу РФ дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні за рахунок створення неокомуністичних осередків у восьми регіонах держави, повідомляє СБУ.

"За результатами комплексних заходів викрито вісьмох поплічників рашистів у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

В СБУ наголошують, що завдання цих фігурантів - створити осередки прихильників Радянського Союзу у своїх областях і в подальшому використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях.

Встановлено, що вони діяли під кураторством викладача кафедри військово-морської академії із Санкт-Петербурга.

"Фігуранти створили власні канали в Телеграмі та ТікТоку, через які підшукували однодумців вступити до так званого "оргкомітету УРСР". Також за допомогою онлайн-платформ їхні адміністратори поширювали радянську символіку, агітували до створення партійних "осередків" та закликали ігнорувати українське законодавство", - зазначають в українській спецслужбі.

Як встановило розслідування, фігуранти виявилися ідеологічними прихильниками ворога, які очікували на повну окупацію України.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації всередині нашої держави.

Під час обшуків в оселях фігурантів вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди.

На підставі забраних доказів вісьмом організаторам ворожого підпілля повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб); чч. 1, 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, вчинені організованою групою з використанням засобів масової інформації); чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).