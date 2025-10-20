Інтерфакс-Україна
Події
13:22 20.10.2025

СБУ і Нацполіція викрили 8 поплічників РФ, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні

2 хв читати
СБУ і Нацполіція викрили 8 поплічників РФ, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні

Служба безпеки України та Національна поліція зірвали спробу РФ дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні за рахунок створення неокомуністичних осередків у восьми регіонах держави, повідомляє СБУ.

"За результатами комплексних заходів викрито вісьмох поплічників рашистів у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

В СБУ наголошують, що завдання цих фігурантів - створити осередки прихильників Радянського Союзу у своїх областях і в подальшому використовувати це ядро для розхитування ситуації на місцях.

Встановлено, що вони діяли під кураторством викладача кафедри військово-морської академії із Санкт-Петербурга.

"Фігуранти створили власні канали в Телеграмі та ТікТоку, через які підшукували однодумців вступити до так званого "оргкомітету УРСР". Також за допомогою онлайн-платформ їхні адміністратори поширювали радянську символіку, агітували до створення партійних "осередків" та закликали ігнорувати українське законодавство", - зазначають в українській спецслужбі.

Як встановило розслідування, фігуранти виявилися ідеологічними прихильниками ворога, які очікували на повну окупацію України.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації всередині нашої держави.

Під час обшуків в оселях фігурантів вилучено смартфони та комп’ютерну техніку, яку вони використовували для поширення кремлівської пропаганди.

На підставі забраних доказів вісьмом організаторам ворожого підпілля повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб); чч. 1, 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, вчинені організованою групою з використанням засобів масової інформації); чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Теги: #срср #нацполіція #сбу #прихильники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:46 20.10.2025
Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

15:33 18.10.2025
СБУ проводить набір до ЦСО "А"

СБУ проводить набір до ЦСО "А"

16:32 17.10.2025
Тюремні строки отримали три коригувальника ворожих ударів по Чернігівщині та Донеччині

Тюремні строки отримали три коригувальника ворожих ударів по Чернігівщині та Донеччині

13:32 17.10.2025
На ворожій агітації викрито експравоохоронця і клірика - СБУ

На ворожій агітації викрито експравоохоронця і клірика - СБУ

13:20 14.10.2025
СБУ та Нацполіція викрили 12 учасників наркосиндикату, який торгував важкими психотропами по всій країні

СБУ та Нацполіція викрили 12 учасників наркосиндикату, який торгував важкими психотропами по всій країні

17:04 13.10.2025
СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

СБУ і Нацполіція затримали 8 поплічників РФ, які вчиняли диверсії в Одесі

15:09 13.10.2025
Нацполіція за міжнародної співпраці викрила зловмисника на поширенні дитячої порнографії

Нацполіція за міжнародної співпраці викрила зловмисника на поширенні дитячої порнографії

12:39 04.10.2025
Французький фотожурналіст Лаллікан загинув під Комишувахою Краматорського району, там же поранені 4 людей

Французький фотожурналіст Лаллікан загинув під Комишувахою Краматорського району, там же поранені 4 людей

17:59 01.10.2025
Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

12:25 30.09.2025
Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Путін нічого не будуватиме на окупованому Донбасі – Зеленський

Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

ОСТАННЄ

Командування Сил ТРО повідомило про виявлення фейкового акаунту командувача Плахути

Першу з дев'яти когенераційних установок ввели в експлуатацію в Одесі

Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав до "тиску, тиску, і ще раз тиску" на Росію задля досягнення миру

АП ВАКС оголосила в міжнародний розшук ексзаступника гендиректора "Укрінмашу"

Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

Знеструмлено частину Холодногірського району Харкова

Зоною відповідальності Угруповання обʼєднаних сил буде Харківська область та прилеглі території

Потепління очікується в Україні найближчими днями, невеликий дощ - лише на сході, в середу - з мокрим снігом

Іспанія відправить нову партію генераторів до України напередодні зими

Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА