Не можна порівнювати війни на Близькому Сході і в Україні – Зеленський

Війни на Близькому Сході та в Україні мають абсолютно різний масштаб і тому порівнювати їх неможливо, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Я не хочу принижувати або прибільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія. Там є, безумовно, такі ж жертви, такі ж живі люди, і на жаль, великі втрати. Але це не можна порівняти", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у неділю.

Голова держави зазначив, що Україна воює з армією РФ, тому цю війну так швидко закінчити не вдається.

"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", - наголосив Зеленський.