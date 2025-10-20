Інтерфакс-Україна
10:34 20.10.2025

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Не всі проукраїнські країни доєдналися до програми "Список пріоритетних вимог України" (PURL), яка передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошт союзників, але інші почали вже вдруге платити гроші за постачанням в межах програми, відзначив президент України Володимир Зеленський, повідомивши, що планує обговорити це з іншими країнами на поточному тижні.

"І якщо бути відвертим: не всі країни, навіть ті, що є дуже проукраїнськими у своїй риториці та публічно, зараз вже приєдналися до програми PURL. Саме тому є такі сильні друзі, які вдруге почали платити гроші на постачання в межах цієї програми", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.

"І саме тому програма сьогодні працює. Мені також потрібно зустрітися з деякими іншими країнами і проговорити зокрема це. Я скористаюся можливістю, думаю, на тижні", - додав президент.

Теги: #purl #зеленський

