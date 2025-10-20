Укрзалізниця повідомила про затримки потягів через пошкодження ворогом інфраструктури на Сумському напрямку

Залізнична інфраструктура на Сумському напрямку пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу, повідомила Укрзалізниця у телеграм-каналі в понеділок.

"Увага! Через обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку. Тож ряд потягів слідують з затримками. Зокрема, від ст. Плиски поїзди №46 Ужгород - Харків та №113 Харків - Львів відправились із затримкою більше 1 години через заміну локомотивної тяги", - сказано в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм.

Також компанія повідомила про зміни у регіональному сполученні.

"Так, з резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп – Фастів-1. Прибудемо на кінцеву з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин. Також затримується приміський рейс №6452 Ніжин – Конотоп. Наразі затримка 2 години. Перепрошуємо за затримки і просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями", - повідомила компанія.