Сили оборони уразили НПЗ та ГПЗ в РФ, а також нафтобазу в окупованому Бердянську

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області РФ, а також газопереробний завод (ГПЗ) в російському Орєнбурзі в ніч на 19 жовтня, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в неділю.

На території Новокуйбешівського НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу. "Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн. тонн. За попередньою інформацією уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії", - йдеться в повідомленні.

На території Орєнбурзького ГПЗ зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. "Орєнбурзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією уражено одну з установок переробки та очищення газу", - розповіли в Генштабі.

Окрім того уражено базу пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області, є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об’єкті.