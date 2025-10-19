Інтерфакс-Україна
14:41 19.10.2025

Сили оборони уразили НПЗ та ГПЗ в РФ, а також нафтобазу в окупованому Бердянську

Сили оборони уразили НПЗ та ГПЗ в РФ, а також нафтобазу в окупованому Бердянську
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області РФ, а також газопереробний завод (ГПЗ) в російському Орєнбурзі в ніч на 19 жовтня, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України в неділю.

На території Новокуйбешівського НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу. "Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн. тонн. За попередньою інформацією уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії", - йдеться в повідомленні.

На території Орєнбурзького ГПЗ зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. "Орєнбурзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією уражено одну з установок переробки та очищення газу", - розповіли в Генштабі.

Окрім того уражено базу пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області, є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об’єкті.

Зеленський: Працюємо з партнерами у Європі, щоб збільшувати закупівлі американської далекобійної зброї та ППО

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, йде робота над деталями – Зеленський

Зеленський доручив дипломатам провести зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом

РФ застосувала проти України понад 3 тис. ударних дронів та 1,3 тис. КАБ за тиждень, гальмує мирний процес – Зеленський

Кількість постраждалих унаслідок удару по Шахтарському на Дніпропетровщині зросла до 11-ти

Зеленський: Працюємо з партнерами у Європі, щоб збільшувати закупівлі американської далекобійної зброї та ППО

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, йде робота над деталями – Зеленський

Зеленський доручив дипломатам провести зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом

Музей Лувр пограбували зранку

У Шахтарському пошкоджені 14 багатоповерхівок, з 11 постраждалих одна у важкому стані – обладміністрація

Дві третини жителів Німеччини проти продовження цивільної допомоги українцям

Волонтери УЧХ чергували на місці ліквідації пожежі у Києві

Окупанти просунулися у Дніпропетровській та Запорізькій областях менш як на 7 кв.км за два дні – DeepState

Пасажиропотік на кордоні стабільний, потік на виїзд дорівнює потоку на в’їзд – Держприкордонслужба

Пакистан і Афганістан домовилися про негайне припинення вогню після мирних переговорів у Досі - ЗМІ

