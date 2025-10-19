Інтерфакс-Україна
Події
03:43 19.10.2025

Ворог втратив 83 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 83 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 39 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 83 окупанти, із них 50 – безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Також українські воїни знищили артилерійську систему, десять БпЛА, антену управління та пункт управління БпЛА; також уражено сім укриттів для особового складу та два пункти управління БпЛА ворога.

Загалом на покровському напрямку від початку доби окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та Котлярівка. У п’яти локаціях бої не вщухають дотепер.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30439

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

