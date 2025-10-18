Інтерфакс-Україна
Події
20:31 18.10.2025

У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих

1 хв читати
У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих
Фото: https://t.me/synegubov

Кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Лозовій продовжує зростати, станом на 20:14 їх вже шестеро, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждали шестеро людей: 47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки. Також постраждав 39-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що внаслідок удару КАБу спалахнув приватний будинок на площі 80 м.кв. Крім того, пошкоджено 11 приватних будинків.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

