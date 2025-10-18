Інтерфакс-Україна
17:22 18.10.2025

Уряд спростив процедури для здійснення швидких ремонтів критичної інфраструктури

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим. Вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти і відновлювати пошкодження, повідомляє "Урядовий портал".

"Уряд посилює захист критичної інфраструктури. Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли", – наголосила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко

Зокрема, уряд ухвалив рішення про створення Координаційного центру інженерного захисту.

"Він об’єднає представників Уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт. Його роботу куруватимуть Віце-премʼєр-міністр Олексій Кулеба та Агентство відновлення", – повідомила Свириденко.

Крім того, було оновлено перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі. Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак.

Також було прийняте рішення про прискорення будівництва інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.

"Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина – від погодження до укладення договорів – стане на місяці коротшою. Це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене", – зазначила прем’єр-міністр.

Кабінет міністрів також прийняв рішення спрямувати додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та Укрзалізниці. Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем – від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту. Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики.

"Мета цих рішень – зробити нас стійкими і покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів, щоб життя в Україні не зупинялося навіть під час війни", – резюмувала Свириденко.

