11:13 18.10.2025

Трамп: Я сказав Зеленському і сказав Путіну – зупиніться прямо зараз на лінії фронту

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що закликав лідерів України й РФ зупиніти військові дії "прямо зараз на лінії фронту".

"Зупиніться на лінії фронту, і обидві сторони повинні повернутися додому, до своїх родин, припинити вбивства, і на цьому все. Зупиніться прямо зараз на лінії фронту. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це президенту Путіну", - заявив Трамп після зустрічі в Білому домі.

