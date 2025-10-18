Ворог втратив 56 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 56 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 33 наступальні дії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 56 окупантів, із них 41 безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Також українські військові знищили один автомобіль та 19 безпілотних літальних апаратів; пошкоджено пункт управління безпілотними літальними апаратами.

Загалом на покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. У одній локації бої не вщухають дотепер.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0rLJLyRQNYwTV6bH2iSpvm9U8ujhb6vJuzMoUML2bYzRmxGYU8fo8m9NSa3wGN2cNl