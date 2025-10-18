Інтерфакс-Україна
03:44 18.10.2025

Ворог втратив 56 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 56 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 33 наступальні дії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 56 окупантів, із них 41 безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Також українські військові знищили один автомобіль та 19 безпілотних літальних апаратів; пошкоджено пункт управління безпілотними літальними апаратами.

Загалом на покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. У одній локації бої не вщухають дотепер.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0rLJLyRQNYwTV6bH2iSpvm9U8ujhb6vJuzMoUML2bYzRmxGYU8fo8m9NSa3wGN2cNl

20:00 17.10.2025
Ворожі ДРГ прориваються в Покровськ та розстрілюють цивільних, з початку місяця в місті ліквідовано 600 окупантів

23:03 16.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 146 ворожих атак - Генштаб

04:04 16.10.2025
Ворог продовжує атакувати ще на 11 напрямках - Генштаб

00:42 16.10.2025
Ворог втратив 138 осіб на покровському напрямку - Генштаб

19:03 15.10.2025
Ізраїль не буде вести переговори щодо другої фази мирної угоди, поки ХАМАС не поверне всіх загиблих заручників

09:32 15.10.2025
Удар завдано по російській РЛС в окупованому Криму та ворожому складу боєприпасів на Донбасі – Генштаб

03:59 14.10.2025
Окупанти втратили 113 осіб на покровському напрямку - Генштаб

01:00 13.10.2025
Ворог втратив 105 осіб на покровському напрямку - Генштаб

19:32 12.10.2025
Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

03:24 11.10.2025
Майже 200 боїв відбулось з початку доби на фронті - Генштаб

