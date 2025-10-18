Росіяни побоюються Tomahawk, тому надсилають позитивні меседжі не українській стороні – Зеленський

Росіяни побоюються того, що Україна може зробити у поєднанні з Tomahawk і своїми системи озброєння, тому вживають різних кроків і надсилають позитивні меседжі не українській стороні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що росіяни побоюються "Томагавків", тому що це потужна зброя. І вони знають, які системи озброєння ми маємо на виробництві… Нам потрібна комбінація систем озброєння. Саме тому вони побоюються цього. Вони розуміють, що ми можемо з цим робити. Саме тому вони вживають різних кроків і надсилають позитивні меседжі, звичайно, не українській стороні", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас, глава Української держави зазначив, що після своєї зустрічі з американським колегою, він "реалістичний" щодо можливості отримання Tomahawk.

Окрім того, Зеленський додав, що погоджується з Трампом, що "обидві сторони мають зупинитися". "Але між нами кажучи є питання в Путіні", - додав він.