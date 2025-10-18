Інтерфакс-Україна
Події
00:17 18.10.2025

США отримають певні типи українських БпЛА, вважає Зеленський

1 хв читати

Українська команда готова до обговорення зі США щодо дронової співпраці, американська сторона отримає певні типи БпЛА, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Команди працюють по питанню безпілотників, але ще до прибуття в Вашингтон (президента Зеленського – ІФ-У), команда від України була тут. Ми обговорюємо, ми відкриті для обговорення і я вважаю, що Сполучені Штати отримають певні типи безпілотників", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше глава Української держави заявив, що для враження військових цілей необхідні тисячі дронів, а також ракети, в Україні є тисячі дронів власного виробництва, а в США є ракети "Tomahawk", вони можуть використовуватися разом.

"Якщо ви хочете вразити військову ціль, вам потрібні тисячі дронів. Вони використовуються разом із такими ракетами. Україна має тисячі наших безпілотників, але ми не маємо Tomahawk. Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але США мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші ракети, дуже потужні ракети, але вони можуть мати наші тисячі безпілотників", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Теги: #сша #зеленський #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:29 18.10.2025
Росіяни побоюються Tomahawk, тому надсилають позитивні меседжі не українській стороні – Зеленський

Росіяни побоюються Tomahawk, тому надсилають позитивні меседжі не українській стороні – Зеленський

00:25 18.10.2025
Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

Україна не може боротися своїми системами ППО проти балістики - Зеленський

00:21 18.10.2025
Зараз лише Трамп має діалог з Росією, Україні потрібні сильні безпекові гарантії – Зеленський

Зараз лише Трамп має діалог з Росією, Україні потрібні сильні безпекові гарантії – Зеленський

00:13 18.10.2025
Зеленський обговорював з Трампом Tomahawk

Зеленський обговорював з Трампом Tomahawk

00:12 18.10.2025
Зеленський і Трамп не обговорювали відповіді України на російські удари

Зеленський і Трамп не обговорювали відповіді України на російські удари

00:12 18.10.2025
Питання територій України буде стосуватися будь-яких перемовин – Зеленський

Питання територій України буде стосуватися будь-яких перемовин – Зеленський

00:12 18.10.2025
Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих

Зеленський після зустрічі з Трампом провів телефонну розмову з основними представниками Коаліції охочих

00:11 18.10.2025
Трамп закликав Зеленського та Путіна укласти угоду: зупинитися там, де вони є, та обом оголосити перемогу, а історія розсудить

Трамп закликав Зеленського та Путіна укласти угоду: зупинитися там, де вони є, та обом оголосити перемогу, а історія розсудить

23:49 17.10.2025
Зеленський і Трамп обговорили ППО та далекобійні системи

Зеленський і Трамп обговорили ППО та далекобійні системи

23:34 17.10.2025
Зеленський зателефонував кільком європейським лідерам після зустрічі з Трампом

Зеленський зателефонував кільком європейським лідерам після зустрічі з Трампом

ВАЖЛИВЕ

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

Трамп: Говоритимемо із Зеленським про мою розмову з Путіним

Україна має пропозицію до США щодо дронів, ракети "Tomahawk" будуть запускатися лише по військовим цілям – Зеленський

Зеленський планує обговорити з Трампом кроки, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

ОСТАННЄ

Ворог атакував Запоріжжя, виникла пожежа в адмінбудівлі

Некомплекту військових хірургів у передових хірургічних групах та військово-мобільних госпіталях немає - Гуменюк

Головний хірург ЗСУ: характер сучасної бойової травми кардинально змінився, понад 80% поранень є осколковими

Головний хірург ЗСУ: близько 70% ампутацій пов’язані з відривом кінцівок

Зеленський залишив Білий дім - ЗМІ

Посол Бельгії про використання заморожених російських активів: ми не в опозиції, "репараційний кредит" - цікава пропозиція

Білий дім опублікував світлину з Трампом і Зеленським

Майже вся Чугуївська громада знеструмлена через масовану атаку ворожих БпЛА

Зустріч Зеленського та Трампа триває - джерело

Трамп не виключив, що Путін намагається тягнути час

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА