США отримають певні типи українських БпЛА, вважає Зеленський

Українська команда готова до обговорення зі США щодо дронової співпраці, американська сторона отримає певні типи БпЛА, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Команди працюють по питанню безпілотників, але ще до прибуття в Вашингтон (президента Зеленського – ІФ-У), команда від України була тут. Ми обговорюємо, ми відкриті для обговорення і я вважаю, що Сполучені Штати отримають певні типи безпілотників", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні за результатами зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше глава Української держави заявив, що для враження військових цілей необхідні тисячі дронів, а також ракети, в Україні є тисячі дронів власного виробництва, а в США є ракети "Tomahawk", вони можуть використовуватися разом.

"Якщо ви хочете вразити військову ціль, вам потрібні тисячі дронів. Вони використовуються разом із такими ракетами. Україна має тисячі наших безпілотників, але ми не маємо Tomahawk. Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але США мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші ракети, дуже потужні ракети, але вони можуть мати наші тисячі безпілотників", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.